Умер последний из авторов «Тома и Джерри»

Уильям Ханна (слева) и Джозеф Барбера, авторы всемирно известного мультсериала ”Том и Джерри”

В понедельник в Лос-Анджелесе, США, в возрасте 95 лет скончался один из авторов мультсериала "Том и Джерри" Джозеф Барбера, передает агентство Associated Press.

Барбера умер дома, его смерть наступила в результате естественных причин. Точная дата похорон пока не известна. У мультипликатора остались жена и трое взрослых детей от предыдущего брака.

В соавторстве с Уильямом Ханной Барбера также создал популярные мультфильмы "Флинтстоуны", "Медведь Йоги", "Скуби-Ду". Их сотрудничество началось в 1930-е годы на киностудии MGM, и с тех пор они постоянно работали вместе. Ханна умер в 2001 году.

Барбера вырос в Бруклине и пробовал сделать карьеру банкира, однако вскоре увлекся журнальными комиксами, а затем и мультипликацией. Творческий союз Барберы и Ханны получил семь премий американской телеакадемии Emmy и семь премий Оскар.

Лента.ру