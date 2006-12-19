Умер последний из авторов «Тома и Джерри»
10:26, 19 декабря 2006Общество
833 0
Знаменитый мультипликатор начинал с карьеры банкира
|Уильям Ханна (слева) и Джозеф Барбера, авторы всемирно известного мультсериала ”Том и Джерри”
Барбера умер дома, его смерть наступила в результате естественных причин. Точная дата похорон пока не известна. У мультипликатора остались жена и трое взрослых детей от предыдущего брака.
В соавторстве с Уильямом Ханной Барбера также создал популярные мультфильмы "Флинтстоуны", "Медведь Йоги", "Скуби-Ду". Их сотрудничество началось в 1930-е годы на киностудии MGM, и с тех пор они постоянно работали вместе. Ханна умер в 2001 году.
Барбера вырос в Бруклине и пробовал сделать карьеру банкира, однако вскоре увлекся журнальными комиксами, а затем и мультипликацией. Творческий союз Барберы и Ханны получил семь премий американской телеакадемии Emmy и семь премий Оскар.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter