Производство водки в Украине упало почти на 60%

Руководители ликеро-водочных компаний заявляют, что очередное повышение акцизов на алкоголь грозит полным развалом отрасли.

В частности, в интервью «Инвестгазете» директор по правовым вопросам ЛВЗ «Хортиця» Геннадий ВАСЮКОВ заявил: «Если акцизы повысят в этом году еще раз, уже к концу года мы столкнемся с полной тенизацией рынка». При этом он отметил, что банки перестали кредитовать отрасль. Открыть новую кредитную линию сейчас практически невозможно, при этом цель кредитования не так важна, рассказал Г.ВАСЮКОВ.

По словам директора ассоциации «Укрводка» Ивана ЖОЛНЕРА, за 8 месяцев 2009 года предприятиями водочной отрасли произведено ликероводочной продукции на 8% меньше, чем за соответствующий период 2008 года. Между тем, уже в июле-августе месяце зафиксировано снижение объемов производства почти на 60%. В первом полугодии водку производили 61 предприятие, а в августе – только 35, сообщил И.ЖОЛНЕР.

«Общеизвестным является факт простоя в этот период практически всех производителей отрасли из-за отсутствия спроса на продукт по такой стоимости», - отметил О.ЖУГИН, генеральный директор ООО "Альтера груп" (производство и дистрибуция ликеро-водочных напитков: ТМ "PULSE", "Артемовская", "Белый налив").

Уже сейчас руководители банков отказываются комментировать вопросы кредитования и задолженности алкогольных компаний.

Банки могут стать катализатором банкротств крупнейших алкогольных производителей. Возросшие платежи по акцизам поставят под вопрос обслуживание кредитов водочными компаниями. В настоящее время банки, страхуя риски, значительно повысили свои требования к производителям – более чем на 50% увеличили ставки кредитования, ужесточили требования к залогам. Кроме того, сократилось количество банков, способных кредитовать крупный бизнес.

Как сообщал УНИАН, с 1 июля 2009 года акцизная ставка на спирт повышена с 21,5 грн. до 34 грн. за 1 литр. До конца года ставка акциза на 100% спирт может возрасти до 50 грн. за 1 литр. По информации СМИ, это предложение на заседании парламентского комитета по вопросам бюджета было отклонено, но уже до конца 2009 года правительство может представить новый законопроект. Вероятность этого растет, если принять во внимание, что новые акцизы должны стать инструментом повышения социальных стандартов. "Мы предлагали повысить социальные стандарты, увеличив акцизы на сигареты, водку и другие "шмурдяки". Мы могли бы дополнительно получить в 2009 году 6 млрд. грн. и направить их на повышение прожиточного минимума, пенсий и зарплат", - заявил депутат от фракции БЮТ, заместитель председателя Бюджетного комитета Олег ЛЯШКО.