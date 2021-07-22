Направлениями работы врача была урология – пороки развития мочеполовой системы, общая хирургия и пластическая хирургия.

Во Львове в среду, 21 июля, умер детский врач-хирург Игорь Павлик. Медика не стало на 57 году жизни.

Об этом сообщает в Facebook Западноукраинский специализированный детский медицинский центр, где работал врач в течение 27 лет.

Причина смерти врача пока неизвестна.

Он спасал жизни маленьких пациентов детского медцентра. Направлениями работы врача была урология – пороки развития мочеполовой системы, общая хирургия и пластическая хирургия.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким по поводу тяжелой утраты", - отметили в центре.

Парастас состоится 22 июля в 17:00 в часовне на улице Пекарской, 52.

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Автор: Денис Прядко