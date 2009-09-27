В Севастополе будет построена половина украинской школы

В Севастополе к 1 сентября следующего года построят школу-коллегиум. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН в докладе на Общественном форуме «Севастополь за Куницына!», состоявшемся вчера.

«Мы в этом году наполовину закончим строительство школы в Гагаринском районе, вчера нам еще 10 млн. грн. на нее выделили. И если мы могли бы в этом году достроить, нам тогда бы выделили средства «полным рублем», но физически не успеем», - как сказал С.КУНИЦЫН. По его словам, «к 1 сентября следующего года мы построим школу, и это будет первая построенная в городе школа за 20 лет».

Как сообщал УНИАН, в августе текущего года, на традиционной встрече с родительским активом школ, С.КУНИЦЫН заявлял, что в городе будет построена школа-коллегиум. «Кто бы что ни говорил, какие бы ярлыки не наклеивал, дескать, школа «украинская», - она будет построена», - сказал он. Вместе с тем, глава города тогда подчеркнул, что он «противник политизации учебного процесса: кто-то на этом набирает политические очки, проводит какие-то конференции, собрания, опросы, а дети давно дали ответ - результаты севастопольских школьников именно по украинскому, русскому языкам - одни из лучших в стране».

На сегодня в школах Севастополя учебный процесс на 97% осуществляется на русском языке.