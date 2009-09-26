В ближайшие дни в Украине еще будет тепло

В ближайшие дни в Украине еще сохранится солнечная и сухая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, завтра, 27 сентября, температура ночью будет 6-11° тепла, на побережье Черного моря - до 14°, в восточных областях 3-8° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°; днем 16-21°, на Закарпатье до 24°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем около 10°.

В Киеве и Киевской области без осадков. Температура ночью по области 6-11° тепла, днем 16-21°; в Киеве ночью 9-11°, днем 18-20°.