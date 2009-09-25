ФГИУ получил постановление суда о запрете конкурса по продаже ОПЗ

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) получил по почте постановление Окружного административного суда г. Киева о запрете принимать меры по проведению конкурса по продаже пакета акций ОАО "Одесский припортовый завод".

Информация об этом размещена на официальном сайте Фонда.

Согласно данной информации, постановление суда доведено руководством ФГИУ до сведения соответствующих структурных подразделений Фонда.

Как сказано в сообщении ФГИУ, Фонд госимущества обратился с запросом к Министерству юстиции Украины с просьбой предоставить разъяснение о процедуре выполнения постановления суда.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

Фонд госимущества 15 июля т.г. объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОПЗ. Начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс должен был состояться через 75 дней после его объявления.

17 сентября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом приостановил действие положений постановления Кабинета министров Украины от 3 декабря 2008 г. № 1517-р, которыми предусмотрено проведение приватизации ОАО "Одесский припортовый завод". В свою очередь премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что приватизация ОПЗ состоится в установленные сроки – 29 сентября 2009 года, несмотря на Указ Президента.

22 сентября т.г. Окружной административный суд Киева по иску ОАО «Днепроазот» (г. Днепродзержинск) снова, уже в третий раз, приостановил проведение конкурса по приватизации ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ). В судебном заседании было вынесено определение, согласно которому остановлено действие решения Фонда государственного имущества «Об утверждении информационного сообщения о проведении конкурса по продаже акций ОАО «Одесский припортовый завод». Суд запретил ФГИУ и комиссии по продаже акций ОАО «ОПЗ» проводить конкурс, а также судом запрещено Фонду госимущества допускать к участию в конкурсе ООО «Азот-Сервис». ООО «Азот-Сервис» является структурным подразделением российского «СИБУР-Холдинга». В свою очередь, основными владельцами «СИБУР-Холдинга» являются ОАО «Газпром» (доля государственной собственности превышает 50%), ОАО «Газпромбанк» (доля государственной собственности составляет 25%+1 акция плюс доля «Газпрома» составляет более 40%) и пенсионный фонд «Газфонд» (доминирующие владельцы - «Газпром» и «Газпромбанк»).

Как уточнил представитель ОАО “Днепроазот” А.НИЖНИК, в уставном капитале ООО «Азот-Сервис» доля иностранного государства превышает 25%, и участие этой компании в приватизации ОПЗ прямо противоречит действующему законодательству Украины.

Определение суда вступило в законную силу.