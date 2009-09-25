Умер известный мультипликатор, создатель "В синем море, в белой пене..."

Известный армянский мультипликатор, режиссер и сценарист Роберт Саакянц скончался в четверг вечером на 59-м году жизни.

Как сообщает Общественное телевидение Армении, Саакянц скончался в больнице после продолжительной болезни и тяжелой операции на сердце.

Из работ Саакянца наибольшую известность имеют мультфильмы цикла, созданного по сказкам классика армянской литературы Ованеса Туманяна. Среди них - "Кто расскажет небылицу?", "Три синих, синих озера малинового цвета", "Ух ты, говорящая рыба!", "В синем море, в белой пене...", "Ишь ты, Масленица!" и другие.

Саакянц родился в Баку в 1950 году. С 1964 года жил в Ереване, где закончил среднюю школу, после четырех лет учебы в педагогическом институте был отчислен в 1972 году за непосещение. С 1970 года работал на киностудии "Арменфильм" в качестве художника-мультипликатора, а с 1972 - режиссера-мультипликатора.

Являлся автором сценариев и художником-постановщиком практически всех своих фильмов, которых около 30, и клипов для канала ОРТ и Армянского телевидения, а также соавтором других анимационных фильмов, снятых на киностудий "Арменфильм".

Фильмы Саакянца удостаивались наград международных и всесоюзных кинофестивалей во Франции, Италии, Испании, Германии, Японии, а также в Киеве, Ереване, Москве, Таллинне.

В 1987 получил звание Заслуженного деятеля искусств. Являлся художественным руководителем объединения мультипликационных фильмов киностудии "Арменфильм".

РИА Новости