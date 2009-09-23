Самолет Киев – Тель-Авив осуществил вынужденную посадку в Симферополе

Самолет, следовавший из Киева в Тель-Авив, совершил вынужденную посадку в аэропорту Симферополя из-за критического состояния одного из пассажиров, гражданина Израиля.

Как говорится в распространенном сообщении пресс-службы Крымского управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, информация о плохом самочувствии 26-летнего пассажира поступила сегодня в 07.35.

«Поступило сообщение, что на борту самолета находится мужчина, которому во время полета стало плохо - гипогликемия», - отметили спасатели. (УНИАН: гипогликемия - состояние, характеризующееся резким падением уровня сахара в крови.)

Самолет сел в Симферопольском аэропорту. Больного гражданина Израиля сняли с самолета и на «скорой помощи» доставили в Республиканскую клиническую больницу имени Семашко. «Самолет продолжит полет по маршруту», - отметили в МЧС.