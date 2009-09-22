Заявки на покупку ОПЗ решились подать лишь 3 из 13 ожидаемых претендентов

В конкурсе по продаже Одесского припортового завода решились принять участие лишь три из тринадцати ранее заявленных претендентов.

Вчера завершился срок подачи заявок на участие в конкурсе по приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ). За государственный пакет акций, стартовая стоимость которого составляет 4 млрд. грн., решили побороться три компании: аффилированный с российским «Газпромом» «Сибур», подконтрольная Игорю Коломойскому «Нортима» и «Флора Сервис», которую связывают с Константином Григоришиным.

Ожидалось, что конкуренция за ОПЗ будет значительно выше. Ведь за разрешением на покупку завода в Антимонопольный комитет обратилось 13 компаний. Однако в последний момент несколько серьезных претендентов отказались от идеи приобрести завод. Заявку не подала норвежская компания Yara International, которая специально под приватизацию создала консорциум с польской Kulczyk Holding SA и Libyan Investment Authority. Не будет участвовать в конкурсе и Черкасский «Азот» Александра Ярославского.

Отказ инвесторов от участия в аукционе, назначенном на 29 сентября, связан в первую очередь с большой вероятностью того, что его результаты будут оспорены. Для этого имеется сразу несколько причин. Во-первых, президент Виктор Ющенко на прошлой неделе своим указом запретил выставлять ОПЗ на продажу. Во-вторых, запрет на приватизацию наложен Окружным административным судом Киева по иску экс-главы Фонда госимущества Валентины Семенюк-Самсоненко. Кроме того, высока вероятность блокирования конкурса одним из претендентов на покупку.

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