Милиция отпустила задержанную вице-мэра Симферополя на лечение

Руководство Главного управления МВД Украины в Крыму отпустило задержанную вице-мэра Симферополя Марину ЧЕРНОВУ для обследования и лечения.

Как передает корреспондент УНИАН, в распространенном сегодня сообщении пресс-службы крымского главка отмечается, что это было сделано в ответ на обеспокоенность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Нины КАРПАЧЕВОЙ по поводу состояния здоровья М.ЧЕРНОВОЙ.

В то же время после стабилизации состояния здоровья заместителя городского председателя крымская милиция «передаст следствию видеоматериалы, добытые в процессе производства оперативно-розыскных мероприятий и легализованные в установленном законом порядке», записанные в ее служебном кабинете. «Если возникнет необходимость, данные материалы будут переданы в СМИ», - добавили в главке.

«Удивляет в этой истории только одно - то, что о здоровье начинают вспоминать, когда следствием предъявляются конкретные факты», - отметили в милиции.

Как сообщал УНИАН, 26 августа сотрудники милиции провели изъятие документов и жестких дисков с компьютеров в комитете по земельным ресурсам и в комитете по архитектуре Симферополя. Также был произведен обыск в кабинете вице-мэра М.ЧЕРНОВОЙ.

15 сентября «в рамках расследования уголовных дел о злоупотреблениях в Симферопольском горсовете» М.ЧЕРНОВА была задержана и помещена в изолятор временного содержания.

На имя омбудсмана поступило обращение М.ЧЕРНОВОЙ, в котором она заявила о нарушении своих конституционных прав на свободу, личную неприкосновенность и защиту, а также пожаловалось на ухудшение здоровья.

18 сентября М.ЧЕРНОВУ отпустили для обследования и лечения.