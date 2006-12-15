1 февраля Украина и ЕС будут договариваться о создании зоны свободной торговли

1 февраля в Киеве пройдут очередные предварительные консультации с ЕС по созданию зоны свободной торговли.

Об этом сообщил УНИАН заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ после проведенных 14 декабря переговоров в Брюсселе.

«Это будет где-то 1-го февраля, потому что 31 января в Киеве состоится заседание Комитета «Украина-ЕС», как раз все эксперты приедут, и 1 числа мы проведем очередной раунд консультаций по новому соглашению, и, в первую очередь, по зоне свободной торговли», - сказал он.

Замминистра экономики отметил, что на этой встрече будут обсуждаться вопросы технического регулирования, привлечения инвестиций, регулирования государственных закупок и, в целом, гармонизации законодательства.

Он отметил, что в Брюсселе состоялся «очень позитивный диалог» на фоне принятия парламентом Украины всех необходимых законов для вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО). Теперь, по словам В.ПЯТНИЦКОГО, многое будет зависеть от результатов верификации Рабочей группы ВТО по Украине принятых изменений в законы и их соответствия достигнутым ранее договоренностям.

Отвечая на вопрос о возможной дате начала формальных переговоров по созданию зоны свободной торговли, В.ПЯТНИЦКИЙ отметил, что здесь многое будет зависеть от позиции Еврокомиссии.

«Для нас, конечно, самый главный момент – получить одобрение Рабочей группы о том, что переговоры закончены, верифицированы все договоренности, переданы в Генеральный Совет на одобрение. Дальше будет легче определить дату начала переговоров и европейцам и нам», - сказал замминистра экономики Украины.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря Верховная Рада приняла последний из законов, необходимых для вступления Украины в ВТО.

Представители ЕС неоднократно заявляли, что начало переговоров по созданию зоны свободной торговли между Украиной и ЕС зависит от даты вступления Украины в ВТО. Вместе с тем, Посол, представитель Украины при Европейских Содружествах Роман ШПЕК заявил 14 декабря о том, что формально такого условия не существует.