Морозу необходимы ”колоссальной сложности законы”

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ отмечает, что созданию рынка земли должно предшествовать принятие ряда законов, направленных на создание прозрачного и эффективного механизма изменения формы собственности, на защиту ее нынешних владельцев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом А.МОРОЗ сказал в ходе заседания «круглого стола» по презентации третьего отчета Комиссии «Голубой ленты»: «Государство и гражданин: выполняя обещания», который состоялся в Верховной Раде Украины, комментируя рекомендацию ПРООН относительно снятия моратория на продажу земли в Украине.

А.МОРОЗ информировал, что в последние дни Верховная Рада Украины уделила много внимания рассмотрению проекта закона о внесении изменений в Земельный кодекс Украины (относительно запрещения продажи земель сельскохозяйственного назначения), которым предусмотрено введение рынка земли. При этом он назвал ряд законов, которые нужно для этого принять, в частности о кадастре земли, об организации рынка земли, земельной ипотеке и т.д., «которые бы действовали».

«Это колоссальной сложности законы», - подчеркнул А.МОРОЗ. Кроме того, отметил он, «реализация закона, например о кадастре земли, при серьезном отношении к этой проблеме со стороны правительства, Государственного комитета по земельным ресурсам, местных органов власти предусматривает по меньшей мере 6-7 лет».

«Без реальной оценки стоимости земли мы ее просто потеряем», - отметил А.МОРОЗ, приведя при этом негативный опыт потери государственного имущества в строительстве, промышленности. «Мы не можем допустить таких рисков», - сказал он, пообещав «интенсивно идти в этом направлении».

А.МОРОЗ, не исключает, что парламент может принять закон о введении с 2008 года рынка земли, «но поставить такие условия, которые бы дали возможность перенести стоимость земли на стоимость продукции, которая на ней производится». Председатель Верховной Рады Украины возмущен тем, что сегодня разница между стоимостью земли, которую платят дельцы ее владельцам, составляет порядок и выше. «Имеем сегодня вообще издевательство над людьми, над народом, которому принадлежит это самое большое в мире богатство», - считает А.МОРОЗ. По его мнению, «это означает, что такой важный сектор экономики пускаем в теневую сферу».

Он выразил готовность уже сегодня предложить продажу земли в Украине по мировым ценам с дифференциацией в зависимости от ее расположения и качества, «но с таким расчетом, чтобы продажа была прозрачной, на безналичной основе, а люди были от этого в выигрыше».

А.МОРОЗ призвал специалистов ПРООН приобщиться к реализации этой чрезвычайно важной для Украины задачи.

В то же время он считает запоздалой рекомендацию ПРООН относительно ускорения приватизации в Украине. «У нас нечего приватизировать, кроме 20 млрд. грн. имущества, которое разрознено в малых долях и на многих предприятиях», - сказал А.МОРОЗ. Именно такое обстоятельство, по его словам, объясняет то, что в программе приватизации на следующий год записаны более 500 предприятий, «что дало возможность некоторым политическим оппонентам коалиции говорить, что в оборот вброшено много предприятий».

«Я бы хотел сказать тем, кто критикует: вы опомнитесь, вы посмотрите, что вы выпустили из рук раньше, за бесценок раздав государственное богатство, а теперь остались крохи, которые в сумме дают много объектов, а за этим ничего не стоит», - отметил Председатель Верховной Рады Украины.

Как убежден А.МОРОЗ, необходимо обеспечить эффективные механизмы для изменения форм собственности, «чтобы люди понимали, как движется на фондовом рынке имущество, что экономика действительно рыночная, а ее все составляющие осуществляются честно и прозрачно, в интересах общества».