В Умани хасид укусил милиционера за палец

В Умани Черкасской области хасид укусил милиционера за палец, защищая от сноса незаконно установленный киоск с кошерной пищей.

Об этом сообщила УНИАН советник городского председателя Умани Светлана ЛИПИНСКАЯ.

Хасид прокусил палец дежурному милиционеру и разбил видеокамеру уманской телекомпании „Сатурн” во время демонтажа незаконно установленных торговых киосков на территории паломничества хасидов в городе Умань Черкасской области. Несколько паломников без разрешений установили объекты по продаже кошерной пищи и несколько гаражей.

Как сообщила С.ЛИПИНСКАЯ, мэрия обратилась к организатору паломничества хасидов Международному благотворительному фонду имени ребе Нахмана, в связи со сложившейся ситуацией. Представитель фонда Даниэль ДАЯН ответил, что это вопрос не его компетенции, и если есть нарушение законодательства, то местная власть должна действовать соответственно. Поэтому коммунальные службы Умани попытались демонтировать объекты, поскольку их владельцы не имели разрешительных документов. С.ЛИПИНСКАЯ заметила также, что Д.ДАЯН обратился к местной власти с просьбой не сносить эти малые архитектурные формы, чтобы не провоцировать конфликт. Он пообещал, что один из киосков хасиды снесут сами, а деревянное сооружение попросили оставить на период празднования иудейского Нового года.

Как сообщал УНИАН, тысячи паломников посещают каждую осень Умань Черкасской области, чтобы на могиле своего духовного лидера, цадика Нахмана, отпраздновать Рош-га-Шана – иудейский Новый год. Прогнозируется, что до 19 сентября в Черкасскую область прибудет более 25 тысяч паломников-хасидов.