Минобразования перенесло внешнее оценивание 2010 года с весны на лето

Внешнее независимое оценивание 2010 года начнется 14 июня с тестирования по украинскому языку и литературе, а закончится 5 июля тестом по географии.

Об этом идет речь в приказе Министерства образования и науки, сообщили УНИАН в Информационном центре независимого оценивания.

Регистрация желающих стать студентами начнется уже 15 декабря этого года и завершится 2 апреля 2010-го.

Как и в прошлом году, тестирование пройдет по тем же 8 общеобразовательным предметам, среди которых каждый участник сможет выбрать до пяти. Тесты по украинскому языку и литературе будут проходить 14, 15 и 16 июня, по иностранному языку - 18 июня, тест по математике участники тестирования пройдут 21-го и 22-го числа, а по истории Украины – 24-го. На следующий день пройдет тестирование по физике, 29 июня будут оцениваться знания по химии. Наконец, 1 и 5 июля пройдут завершающие тесты – по биологии и географии.

В информцентре отмечают, что обязательное для всех абитуриентов тестирование по украинскому языку и литературе будет проходить на протяжении трех дней, а не одного, как это было в 2008-2009 гг. В то же время для проведения тестирования по иностранному языку Украинским центром оценивания качества образования отведен лишь один день, а не два, как это было в этом году.

До 25 июля 2010 года результаты ВНО-2010 будут обнародованы, а еще через 5 дней УЦОКО должен разослать сертификаты с результатами всем его участникам. Участники, не согласные с результатами, в следующем году смогут представить соответствующие апелляции лишь в течение 3 дней.

Ранее Минобразования своим приказом определило и другие различия внешнего оценивания 2010 года от предыдущих лет. В частности, сессия ВНО пройдет по завершении государственной итоговой аттестации, то есть результаты тестирования никоим образом не будут влиять на оценки в аттестате выпускников.

Также отныне становится обязательным прохождение двух тестирований – по украинскому языку и литературе (для всех) и по математике или по истории Украины (на выбор, в зависимости от профиля выбранной специальности).

Так же, как и планировалось, начиная с 2010 года, все участники оценивания будут получать тетради с заданиями только на украинском языке. Однако для желающих будут предоставлены специальные словари главных терминов по тому или иному предмету на языках национальных меньшинств, подготовленные специалистами Украинского центра оценивания качества образования.

Как сообщалось, в 2009 году сессия независимого тестирования проходила в период с 6 мая до 5 июня, участие в ней приняли свыше 430 тыс. человек, которые вместе прошли 1 млн. 121 тыс. 153 тестов.