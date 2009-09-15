Офис крымских коммунистов взорвал бандит по кличке «Ленин»

Милиция установила, что взрыв десять лет назад в здании крымского республиканского комитета Коммунистической партии Украины устроил Геннадий КОСИНОВ, известный в уголовной среде по кличке «Ленин».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в распространенном сегодня сообщении пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму.

Пресс-служба напоминает, что взрыв в здании рескома КПУ, которое находится в центре Симферополя, прогремел в мае 1999 года. Частично разрушилось помещение рескома, а в близлежащих домах были выбиты стекла.

«Указание на взрыв рескома Компартии Крыма было дано руководителями организованной преступной организации «Башмаки» за то, что Леонид ГРАЧ (лидер коммунистов Крыма) на посту председателя Верховного Совета Крыма поддерживал деятельность крымской милиции по борьбе с бандитизмом на полуострове. Установлен исполнитель преступления - Геннадий КОСИНОВ, 1968 года рождения», - сказано в сообщении.

По данным милиции, в настоящее время Г.КОСИНОВ является гражданином России и проживает на территории Московской области.

«Согласно действующей Конституции Российской Федерации запрещена выдача лиц, совершивших преступления, другим странам», - отметили в пресс-службе главка, добавив, что милиция готовит материалы о направлении через Генпрокуратуру Украины дела о взрыве в рескоме КПУ прокуратуре РФ для привлечения Г.КОСИНОВА к уголовной ответственности.

Справка УНИАН. Л.ГРАЧ возглавлял крымский парламент с 1998 по 2002 годы.

Нынешний начальник милиции Крыма Геннадий МОСКАЛЬ уже работал на этой должности с 1997 по 2000 годы.