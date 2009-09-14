Доллар и евро на межбанке снова пошли вверх

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,5830/8,6350 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись – 0,2780/0,2805 грн./рубль, котировки по евро-гривне также ушли вверх – 12,4890/12,5665 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снизились – 1,4552/1,4554 долл./евро (пятница - 1,4602/1,4604 долл./евро).

В пятницу, 11 сентября, Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре EUR/UAH с ценой отсечения 11,65 грн./евро.