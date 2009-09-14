Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,51 грн./долл., что на 0,3% дешевле, по сравнению с 13 сентября, продают – по 8,68 грн./долл., что на 0,6% дороже. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,40-8,61 грн./долл., по продаже – в пределах 8,63-8,75 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,6%, по сравнению с 13 сентября, и составляет 12,37 грн./евро, продажи – повысился на 0,8% - до 12,67 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,00-12,50 грн./евро, по продаже – в пределах 12,55-12,83 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 13 сентября понизился на 3% и составил 0,2625 грн./рубль, продажи – повысился на 0,4%, до 0,2796 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,21-0,276 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,275-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,53 грн./долл., что на 0,2% дешевле, чем вчера, продажи – 8,69 грн./долл., что на 0,7% дороже. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,40-8,58 грн./долл., по продаже – в пределах 8,65-8,75 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,6%, по сравнению с 13 сентября, и составляет 12,41 грн./евро, продажи – повысился на 0,6% – 12,68 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,00-12,50 грн./евро, по продаже – в пределах 12,59-12,90 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 13 сентября понизился на 3,7% и составляет в среднем 0,26 грн./рубль, продажи – повысился на 1,3%, до 0,2805 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,21-0,272 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,275-0,29 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,40/8,70 грн., евро – 12,30/12,70 грн., рубль – 0,21/0,28 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,40/8,65 грн., евро – 12,00/12,80 грн., рубль – 0,25/0,28 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,50/8,65 грн., евро – 12,35/12,65 грн., рубль – 0,273/0,283 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 14 сентября, составляет: гривни к доллару США – 7,9974, к евро – 11,671406, к российскому рублю – 0,26029.