Число столетних японцев превысило 40 тысяч человек

Число японцев в возрасте 100 лет и более удвоилось за последние шесть лет и составляет более 40 тысяч человек. Большинство из них – женщины, сообщает АР.

Каждый японец в свой сотый День рождения получает поздравительное письмо от премьер-министра и серебряный кубок в подарок.

Быстрый рост числа столетних жителей наблюдается в Японии последние 50 лет. 10 лет назад это число достигло 10 тысяч, в 2007 году – 30 тысяч, а в текущем году – 40 тысяч человек. По оценкам экспертов ООН, к 2050 году в стране будет около миллиона жителей в возрасте 100 лет и более.

"Эти данные свидетельствуют о том, что Япония стареет быстро и непрерывно, в основном благодаря развитию медицинской помощи и высокому уровню жизни после Второй мировой войны", - сказал представитель японского Министерства здравоохранения и социального обеспечения Хироюки Исии (Hiroyuki Ishii).

Японские показатели ожидаемой продолжительности жизни являются одними из самых высоких в мире: 86 лет для женщин и 79 – для мужчин. Старейшей жительнице страны сейчас 114 лет, а старейшему жителю – 112.

Япония занимает второе место по числу жителей в возрасте 100 лет и старше. Лидируют по этому показателю США - 1 ноября 2008 года в стране проживало 96 548 человек, отпраздновавших столетие.

Медпортал