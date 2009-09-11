К делу об избиении фотокора УНИАН подключилась прокуратура

Сотрудники Новокаховской городской прокуратуры взяли показания у фотокорреспондента УНИАН Виталия ДАНИЛЬЧЕНКО, который был избит во время беспорядков на коньячном заводе «Таврия» 3 сентября.

Об этом УНИАН сообщил сам В.ДАНИЛЬЧЕНКО.

«У меня были сотрудники прокуратуры, задавали вопросы. У меня сейчас проблемы со здоровьем, может, рассказал не все. Еще наведаюсь в прокуратуру вместе с местным правозащитником Олегом МАРТЫНЕНКО», - сказал В.ДАНИЛЬЧЕНКО.

По его словам, в прокуратуре обещали, что в ближайшее время материалы по делу заберут из милиции.

«Но будет ли возбуждено уголовное дело, станет известно лишь через 10 дней после того, как документы будут переданы прокуратуре», - сказал В.ДАНИЛЬЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, милиция уже установила и допросила человека, который подозревается в избиении фотокорреспондента В.ДАНИЛЬЧЕНКО.

Допрашивали охранника завода «Таврия». Однако этот человек отрицает свою вину.