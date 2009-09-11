К делу об избиении фотокора УНИАН подключилась прокуратура
Обещали забрать дело у милиции
|Виталий Данильченко
Об этом УНИАН сообщил сам В.ДАНИЛЬЧЕНКО.
«У меня были сотрудники прокуратуры, задавали вопросы. У меня сейчас проблемы со здоровьем, может, рассказал не все. Еще наведаюсь в прокуратуру вместе с местным правозащитником Олегом МАРТЫНЕНКО», - сказал В.ДАНИЛЬЧЕНКО.
По его словам, в прокуратуре обещали, что в ближайшее время материалы по делу заберут из милиции.
«Но будет ли возбуждено уголовное дело, станет известно лишь через 10 дней после того, как документы будут переданы прокуратуре», - сказал В.ДАНИЛЬЧЕНКО.
Как сообщал УНИАН, милиция уже установила и допросила человека, который подозревается в избиении фотокорреспондента В.ДАНИЛЬЧЕНКО.
Допрашивали охранника завода «Таврия». Однако этот человек отрицает свою вину.