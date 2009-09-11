Украина подписала контракт на поставку Ан-32 на Ближний Восток

Украина подписала контракт на поставку шести самолетов Ан-32 на Ближний Восток на общую сумму около 80 млн долл. Об этом сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на информированный источник в оборонном комплексе Украины.

Заместитель генерального конструктора Авиационного научно-технического комплекса (АНТК) им.О.К.Антонова Александр Кива сообщил вчера журналистам, что в конце августа киевский авиазавод "Авиант", объединяемый с АНТК, получил заказ на поставку шести самолетов Ан-32.

Первая авиамашина должна поступить через восемь месяцев после подписания контракта. А.Кива отказался назвать какие-либо детали контракта, в том числе заказчика, так как контракт подписан одним из украинских спецэкспортеров.