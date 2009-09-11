Кто собрался проверять НСК "Олимпийский"?

Министерство по делам семьи, молодежи и спорта обратилось в Верховную Раду и Министерство юстиции за разъяснением полномочий Временной следственной комиссии для проверки соблюдения законодательства при проведении реконструкции Национального спортивного комплекса "Олимпийский".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минспорта.

В частности, как указывается в обращении, в Министерство по делам семьи, молодежи и спорта поступили обращения от народного депутата, председателя Временной следственной комиссии для проверки соблюдения законодательства при проведении реконструкции НСК "Олимпийский" Равиля САФИУЛЛИНА от 20 августа и от 25 августа о предоставлении ВСК документов и о направлении рабочей группы для непосредственного ознакомления с ходом реконструкции ГП НСК "Олимпийский”.

Между тем, в министерстве обращают внимание, что срок полномочий этой ВСК, которая была образована Верховной Радой 19 мая, истек 19 августа.

В связи с этим Минспорта просит предоставить разъяснения, имеет ли право Временная следственная комиссия продолжать свою деятельность после 19.08.2009 года и имеет ли народный депутат Украины право подписи как председатель Временной следственной комиссии по окончании срока действия ВСК.