В Запорожье горит завод Васадзе

В Запорожье уже на протяжении нескольких часов горит автомобилестроительный завод (ЗАЗ).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области, в результате пожара пострадали уже три человека.

"По информации, которой мы располагаем на данный момент, с территории предприятия госпитализировано 3 сотрудника, получивших в результате пожара ожоги различной степени тяжести», - говорится в сообщении.

На месте пожара сейчас работают 16 единиц спецтехники ГУ МЧС региона, наряды которых пытаются не допустить распространения огня на соседние здания.

По данным МЧС, непосредственно горят площади (300 метров квадратных) механо-сброчного цеха 83, где находятся, в том числе лаки и краски.

С территории завода "выгоняют" автомобили, перекрыта Набережная магистраль (от ул. Грязнова до Южного микрорайона).