К борьбе вокруг внука Пугачевой собираются подключить ОБСЕ и ООН

Конфликт вокруг 11-летнего сына Кристины Орбакайте и Руслана Байсарова в понедельник обострился: Байсаров получил в Грозненском суде определение о том, что ребенок до конца разбирательства должен оставаться с ним, а Орбакайте, по словам ее адвоката, намерена добиваться возвращения мальчика и уплаты алиментов через ООН, ОБСЕ и "Красный крест". Об этом сообщает РИА Новости.

Сам отец на пресс-конференции после окончания заседания объяснил: "Дени находится в Москве, ходит в школу, общается с друзьями. У него появилась первая любовь". Он в очередной раз подчеркнул, что главная причина конфликта - желание Орбакайте и Аллы Пугачевой, бабушки Дени, увезти ребенка учиться в Майами, однако он считает поднятую вокруг всей этой истории шумиху излишней. "В наших отношениях нет проблем и сложностей", - утверждает отец мальчика. Тому факту, что после каникул Дени не вернулся к матери, тоже имеется, по его словам, простое объяснение: "Это мой сын, я могу его везти, куда хочу". "Мне непонятно, почему мой сын должен уезжать в Америку, в чужую страну, бросить все, родных, друзей, и жить там с чужими людьми. Я уверен, он и в России получит образование не хуже, чем в Америке. Я тоже учился в России. Мы все получали образование в этой стране. И я стал миллионером", - сказал Байсаров. Бизнесмен признает, что, действительно, не платил за сына алиментов. "Да я про них забыл. Это небольшие деньги. Если Кристина хочет, мы можем разобраться с этим, но она же богатая девушка", - говорит он. При этом Байсаров заявляет, что, вопреки утверждениям Орбакайте, не собирался лишать ее материнских прав и принуждать к отказу от сына. "Такого никогда не было. Она имеет право быть матерью", - сказал он.

Между тем сама Орбакайте, как утверждает ее адвокат Татьяна Акимцева, в результате всех связанных с сыном треволнений заболела. "Кристине в субботу было плохо: из-за нервов возникли проблемы с сердцем и давлением. Ей два раза вызывали врача, дали листок нетрудоспособности", - сообщила Акимцева . Она рассказала, что иск, поданный ее клиенткой в Тверской суд Москвы, содержит требование не только вернуть Дени матери, но и регулярно выплачивать алименты. "У нас есть решение обратиться в международные организации, чтобы они оказали нам помощь, - это ОБСЕ и ООН. В некоторых случаях и "Красный крест"помогает возвращать детей - все бывает", - сказала Акимцева. Что до Грозненского суда, то он, по мнению Орбакайте, вообще не имеет права решать судьбу ее ребенка.