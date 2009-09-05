131 ребенок остается в больнице Джанкоя

131 дошкольник находится в настоящее время в больнице Джанкоя, в субботу медики выписали 54 ребенка.

«Общая цифра, охваченная эпидемическим режимом, составила 185 человек. На 20:00 часов субботы 54 - выписаны, 131 остается (в больнице)», - сообщил по телефону корреспонденту УНИАН главный врач Крымского республиканского учреждения «Центр здоровья» Виктор БРИДКО.

По его информации, среди тех, кто остаются в медучреждении, нет малышей в тяжелом состоянии. «Тяжелых нет, в реанимации нет», - сказал В.БРИДКО.

Заместитель министра здравоохранения Крыма Олег СТЕБЛИЙ сообщил по телефону УНИАН, что, предварительные результаты посевов первых 20-ти детей, поступивших в больницу, «показывают дизентерию». «Это предварительные анализы, завтра (в воскресенье) будут окончательные», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, первый ребенок был госпитализирован утром 3 сентября. В больницу поступают воспитанники 8-ми из 9-ти детских садов Джанкоя.

По факту отравления детей возбуждено уголовное дело. По данным прокуратуры Крыма, установлены нарушения со стороны «ответственных лиц, допустивших поступление в детсады продуктов питания без необходимых документов».

В Джанкой с целью проверки сложившейся санитарно-эпидемической ситуации, локализации, стабилизации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации работает правительственная комиссия во главе с министром здравоохранения Василием КНЯЗЕВИЧЕМ.