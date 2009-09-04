В Джанкое госпитализированы уже 144 ребенка

Количество госпитализированных дошкольников в крымском городе Джанкой с предварительным диагнозом «гастроэнтероколит» возросло до 144.

«На 18 часов – 144 ребенка», – сообщил по телефону корреспонденту УНИАН первый заместитель министра здравоохранения Крыма Сергей ГАВРИЛЕНКО.

По его информации, ребенок, который находился в тяжелом состоянии, сейчас чувствует себя лучше. «Ребеночку, который был тяжелый, полегчало – поэтому (из 144 детей) средней тяжести у нас 45 деточек, 99 детей – легкой степени», – отметил медик.

Он затруднился сказать, сколько еще джанкойских дошколят может поступить в больницу. «Сколько еще будет детей – сложно сказать, у кого-то, может быть, более сопротивляемый организм, у кого-то пройдет, может быть, даже бесследно», – сказал он.

«Вопросы обеспечения лекарствами, растворами и кадрами находятся на контроле и не вызывают тревоги», – добавил С.ГАВРИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, первый ребенок был госпитализирован в больницу в 8.00 3 сентября с симптомами: температура, понос, рвота.

Медицинские и санитарные службы проводят исследования по установлению причин происшествия.

Джанкойская межрайонная прокуратура возбудила дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины. По данным прокуратуры Крыма, установлены нарушения со стороны «ответственных лиц, которые допустили поступление в детсады продуктов питания без необходимых документов».