В Джанкое уже госпитализировали 126 детей из восьми детских садов

По состоянию на 14.00 пятницы госпитализированы 126 детей в возрасте от 1,9 до 7 лет из восьми детских садов города Джанкой (Крым) - №1, 5, 6, 7, 9, 14, 16, 38.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава.

Легкое течение заболевания у 97 детей, средней степени тяжести - у 28 детей, 1 ребенок находится в реанимационном отделении, его состояние стабильно.

Предварительный диагноз - гастроэнтероколит.

Продолжается расследование причин отравления. Проведены отборы проб на бактериологическое исследование объектов окружающей среды: пищевые продукты (суточные пробы - 6 проб, 4 пробы - сырое яйцо, мясо, сырая продукция, печенка, бедро куриное), кроме того, взяты смывы с рабочих поверхностей - 110 проб, а также для контрольного исследования вода питьевая - 1 проба.

Предварительные результаты будут получены в субботу, 5 сентября.

Как сообщал УНИАН, первый ребенок был госпитализирован в стационар Джанкойской инфекционной детской больницы в 8.00 третьего сентября с симптомами: температура, понос, рвота. С 10.00 по 13.00 поступили еще 9 детей с похожими симптомами.

После этого были предприняты меры по ликвидации вспышки кишечной инфекции.

Начат осмотр персонала детских заведений и осмотры детей, отсутствовавших 3 сентября в детских коллективах, выявлено на дому 6 больных детей.

На место происшествия прибыли министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ, министр здравоохранения АР Крым Сергей ДОНИЧ, комиссия Минздрава Украины по расследованию причин инцидента.

Кроме того, в связи с инцидентом Президент Виктор ЮЩЕНКО поручил генпрокурору Александру МЕДВЕДЬКО безотлагательно организовать расследование для выяснения причин, которые привели к чрезвычайной ситуации, и принять соответствующие меры реагирования.