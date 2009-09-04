Ющенко подписал указ о сохранении гуцульской культуры

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ № 703/2009 “О сохранении и популяризации гуцульской культуры”.

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

Этим указом, “с целью сохранения и популяризации самобытных культурно-исторических традиций, духовной и материальной гуцульской культуры” Президент поручил Кабинету министров Украины разработать с учетом предложений Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областных государственных администраций и утвердить в трехмесячный срок план мероприятий по сохранению духовной и материальной гуцульской культуры.

Мероприятиями, в частности, предлагается предусмотреть дальнейшее развитие внешкольного образования по художественно-эстетическим направлениям, создание школ искусств для изучения молодым поколением опыта мастеров народного гуцульского искусства. Также поручено предусмотреть расширение сети музеев народного искусства и быта Гуцульщины, в том числе музеев-усадеб, упорядочение территорий объектов природно-заповедного фонда и проведение ремонтно-реставрационных работ памятников культурного наследия Гуцульщины; организацию работы по подготовке и изданию каталогов, буклетов, научных трудов по вопросам духовной и материальной гуцульской культуры; создание и трансляцию теле-, видео- и аудиовизуальной продукции о традициях и народных художественных промыслах Гуцульщины. Предлагается обеспечить финансирование в установленном порядке указанного плана мероприятий.

Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областным государственным администрациям совместно с Министерством культуры и туризма Украины поручено организовать в музеях и библиотеках тематические выставки, посвященные традициям и народным художественным промыслам Гуцульщины, а также обеспечить проведение этнографических экспедиций и благоустроить туристические маршруты, связанные с популяризацией культурно-исторических традиций Гуцульщины. Предлагается, кроме этого, обеспечить проведение ежегодной ярмарки традиционного народного гуцульского искусства.