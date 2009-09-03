Украина и Германия заключили соглашение о молодежи

Состоялся визит в Украину делегации Федерального министерства по делам семьи, людей преклонного возраста, женщин и молодежи Федеративной Республики Германии во главе с заместителем начальника департамента международных молодежных связей Федерального министерства господином Альбертом КЛЕЙН-РЕЙНХАРДТОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, во время визита специалисты из Германии провели встречи с заместителем министра Ростиславом ДРОПУШКО, руководством департамента содействия социальному становлению и развитию молодежи Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта и Государственного института развития семьи и молодежи.

Украинская и немецкая стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества в области молодежной политики, обменялись опытом работы в этой сфере, информировали об актуальных вопросах и тенденциях развития молодежной политики в своих странах.

По итогам переговоров была подписана Программа двустороннего сотрудничества в области молодежной политики между Министерством Украины по делам семьи, молодежи и спорта и Федеральным министерством по делам семьи, людей преклонного возраста, женщин и молодежи ФРГ на 2010-2011 гг.