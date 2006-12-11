Польская полиция выплатила 100 тыс. долл. компенсации семье убитого украинца
Сумма снижена за "неправильное поведение"
Польская полиция выплатила 350 тыс. злотых (свыше 100 тыс. дол.) компенсации семье гражданина Украины Сергея Кудри, который в январе 2001 года погиб от выстрела полицейского.
Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции в Люблине секретарь воеводского коменданта полиции Януш ВУЙТОВИЧ сообщил, что «деньги мы уже перевели на счет пострадавших».
Переговоры по делу возмещения были засекречены. Адвокат Кшиштоф КАМИНСКИЙ, представлявший в Польше семью украинца, отметил, что истцы требовали значительно большую сумму, однако «суд признал, что поведение гражданина Украины стало причиной этой трагедии», и пришлось принять во внимание этот факт.
Как сообщал УНИАН, 28 января 2001 года в Люблинском воеводстве при задержании автомобиля "Шкода" за превышение скорости польский полицейский смертельно ранил С.Кудрю, 1975 г.р. Житель Киевской области С.Кудря возвращался в Украину вместе с беременной женой.
Оба полицейские были осуждены, и они уже не работают в полиции.