Польская полиция выплатила 100 тыс. долл. компенсации семье убитого украинца

Польская полиция выплатила 350 тыс. злотых (свыше 100 тыс. дол.) компенсации семье гражданина Украины Сергея Кудри, который в январе 2001 года погиб от выстрела полицейского.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции в Люблине секретарь воеводского коменданта полиции Януш ВУЙТОВИЧ сообщил, что «деньги мы уже перевели на счет пострадавших».

Переговоры по делу возмещения были засекречены. Адвокат Кшиштоф КАМИНСКИЙ, представлявший в Польше семью украинца, отметил, что истцы требовали значительно большую сумму, однако «суд признал, что поведение гражданина Украины стало причиной этой трагедии», и пришлось принять во внимание этот факт.

Как сообщал УНИАН, 28 января 2001 года в Люблинском воеводстве при задержании автомобиля "Шкода" за превышение скорости польский полицейский смертельно ранил С.Кудрю, 1975 г.р. Житель Киевской области С.Кудря возвращался в Украину вместе с беременной женой.

Оба полицейские были осуждены, и они уже не работают в полиции.