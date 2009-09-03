Межбанк открылся ростом доллара

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,5575/8,7250 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись до 0,2723/0,2751 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 12,3765/12,4580 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снова выросли – 1,4294/1,4296 долл./евро (среда – 1,4218/1,4220 долл./евро).

В среду, 2 сентября, Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре доллар-гривня с ценой отсечения 8,01 грн./долл.