Среди гастарбайтеров в Эстонии больше всего граждан Украины

Эстонские работодатели в нынешнем году получили более 330 разрешений на работу в Эстонии для граждан третьих стран, 217 из которых выданы для приглашения на работу украинских судостроителей и судоремонтников, сообщила в среду Эстонская Касса страхования по безработице.

Работодатель имеет право ходатайствовать о приглашении иностранного работника на длительный срок (более шести месяцев) лишь в том случае, если он в результате открытого конкурса, который длился не менее трех недель, не смог найти подходящего работника среди граждан Эстонии, Евросоюза, а также среди проживающих в Эстонии на основании вида на жительство иностранцев.

В нынешнем году Касса страхования по безработице удовлетворила 199 ходатайств о получении долгосрочного разрешения на работу. На работу были приняты 159 граждан Украины, восемь - России, восемь - Индии и шесть филиппинцев, а также граждане нескольких других стран.

Кроме того, в 2009 году выдано 135 разрешений на краткосрочную работу (менее шести месяцев). Разрешения получили 58 граждан Украины, 24 - Кубы, 18 - РФ и других стран. Эти разрешения выдает Департамент гражданства и миграции страны.

Большинство украинцев, получивших разрешение на работу в Эстонии, имеют профессии слесарей-судоремонтников, судовых сварщиков, судовых инженеров и механиков. Они работают на одном из крупнейших производственных предприятий Эстонии - таллинском судостроительном концерне BLRT Grupp, а также на Таллинском судоремонтном заводе.

Всего среди лиц, получивших в 2004-2008 годы долгосрочные разрешения на работу в Эстонии, 82% составили граждане Украины. Среди получивших краткосрочные разрешения на работу в 2004-2008 годах, граждане Украины составляют 28%.

РИА "Новости"