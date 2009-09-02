«Нафтогаз Украины» назначил Credit Suisse советником по долгам
Реструктуризация будет прозрачной
НАК «Нафтогаз Украины» назначила Группу по управлению обязательствами банка Credit Suisse менеджером дилера для осуществления запланированной реструктуризации евробондов на сумму в 500 млн. долл., срок выплаты по которым – 30 сентября 2009 года, а также по вопросам урегулирования финансовых обязательств относительно двусторонних кредитов компании.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины.
В сообщении отмечается, что «Нафтогаз Украины» считает, что при сложных экономических условиях и структурных трудностях на внутреннем и внешнем рынках газа перенесение срока выплаты по еврооблигациям является одним из шагов, которые позволят наилучшим образом контролировать финансовую ситуацию в компании.
«Назначение Credit Suisse и в дальнейшем демонстрирует стремление «Нафтогаза Украины» реструктуризировать долг компании прозрачно и путем, приемлемым и справедливым для НАК «Нафтогаз Украины» и для ее инвесторов», - отмечено в сообщении.
Сообщается также, что последующие детали относительно реструктуризации будут обнародованы в ближайшее время.
Напомним, 30 сентября истекает срок погашения еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины», выпущенных в 2004 году. Объем выпуска равен 500 млн. долл.
Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.
НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.