Газпром подсчитал, сколько газа Украина закачала в ПХГ

Украина закачала в свои подземные газовые хранилища 25 млрд. кубометров газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил заместитель председателя правления концерна «Газпром» Валерий ГОЛУБЕВ.

«На сегодняшний день, по нашим оценкам, Украина закачала 25 млрд. кубометров газа в ПХГ, а нужно 28 млрд. кубометров», - сказал В.ГОЛУБЕВ.

В то же время, он сообщил, что в целом Украина рассчитывает закупить 32 млрд. кубометров газа, что обусловлено благоприятной конъюнктурой рынка на сегодняшний день.