Газпром подсчитал, сколько газа Украина закачала в ПХГ
12:35, 02 сентября 2009Общество
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"Нужно 28 млрд. кубометров"
|Валерий ГОЛУБЕВ. Фото Коммерсантъ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил заместитель председателя правления концерна «Газпром» Валерий ГОЛУБЕВ.
«На сегодняшний день, по нашим оценкам, Украина закачала 25 млрд. кубометров газа в ПХГ, а нужно 28 млрд. кубометров», - сказал В.ГОЛУБЕВ.
В то же время, он сообщил, что в целом Украина рассчитывает закупить 32 млрд. кубометров газа, что обусловлено благоприятной конъюнктурой рынка на сегодняшний день.
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