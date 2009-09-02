Доллар в обменниках снова дорожает

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту, в среднем, по 8,47 грн./долл., продают – по 8,56 грн./долл. Курс немного повысился, по сравнению с 1 сентября.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,43-8,525 грн./долл., по продаже – 8,52-8,60 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках немного понизился, по сравнению с 1 сентября, и составляет 12,03/12,28 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,70-12,15 грн./евро, по продаже – в пределах 12,18-12,43 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 1 сентября повысился на 0,9% – до 0,2562 грн./рубль, продажи – на 0,3%, до 0,2701 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,220-0,264 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,265-0,280 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,48 грн./долл., продажи – 8,56 грн./долл. Курс покупки/продажи повысился на 0,5% со вчерашнего дня. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,350-8,525 грн./долл., по продаже – 8,54-8,60 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева незначительно понизился по сравнению с 1 сентября и составляет 12,06/12,26 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,70-12,15 грн./евро, по продаже – в пределах 12,20-12,40 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 1 сентября повысился на 1,2% и составляет в среднем 0,2544 грн./рубль, продажи – на 0,3%, до 0,2719 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,220-0,264 грн./рубль, по продаже – 0,267-0,280 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Правэкс-Банк»: доллар США – 8,47/8,57 грн., евро – 12,05/12,30 грн., рубль – 0,235/0,27 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,35/8,55 грн., евро – 11,70/12,40 грн., рубль – 0,25/0,28 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,45/8,55 грн., евро – 12,00/12,30 грн., рубль – 0,257/0,267 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 2 сентября, составляет: гривни к доллару США – 7,98, к евро – 11,422572, к российскому рублю – 0,25115.