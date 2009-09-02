В Херсонской области объявлено штормовое предупреждение

Плюс - высокая пожарная опасность

В Херсонский области на 2-3 сентября объявлено штормовое предупреждение – ожидаются сильные грозы. Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций областной государственной администрации, на протяжении указанных дней в регионе ожидаются местами грозы, утром и днем сильный дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18°, днем 18-23°. Также по области прогнозируется местами чрезвычайно высокая пожароопасность.

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