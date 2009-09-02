Филипп Киркоров оказался в центре очередного скандала. Тележурналисты подали в милицию заявление, в котором утверждают, что певец оскорбил их, разбил видеокамеру стоимостью в 25 тысяч долларов. На нескольких сайтах в интернете утверждается, что инцидент произошёл минувшей ночью в одном из столичных клубов. Столь бурная реакция Киркорова последовала после вопроса о том, почему он оскорбил директора Казанской филармонии. Сам певец говорит, что всё произошло очень неожиданно. Он даже не сразу понял, что происходит. Киркоров говорит, что ему начали задавать непозволительно провокационные вопросы, вспылил он не сразу, пытался что-то объяснить.

Эхо Москвы