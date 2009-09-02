Назначен начальник Департамента транспортной милиции МВД

1 сентября первый заместитель министра внутренних дел Михаил КЛЮЕВ представил личному составу нового начальника Департамента транспортной милиции МВД Украины генерал-лейтенанта милиции Виктора РАЗВАДОВСКОГО, который до этого возглавлял милицию Харьковской области.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, М.КЛЮЕВ назвал четыре основных задачи, стоящие перед транспортной милицией, и отметил, что от смены руководства они не зависят. В первую очередь, это сохранение контактной транспортной сети (железные дороги), передвижного состава (вагоны, тепловозы, электровозы и тому подобное), безопасность грузовых перевозок, пассажиров и их имущества.

“Главное, чтобы пассажиры себя чувствовали защищенными”, - подчеркнул М.КЛЮЕВ.

В свою очередь, В.РАЗВАДОВСКИЙ заверил, что те задачи, которые поставило перед ним руководство Министерства внутренних дел, будут выполнены.

Также новый начальник Департамента транспортной милиции МВД Украины отметил, что готов выслушать предложения и пожелания каждого из работников службы по улучшению работы.