В Украине почти полмиллиона педагогов, но 130 вакансий еще есть
Об этом сообщил министр образования
Министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК заявляет об отсутствии дефицита педагогических кадров в системе образования Украины в новом учебном году.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ВАКАРЧУК сообщил на пресс-конференции в Киеве.
«На сегодня у нас в стране 130 вакансий, но я думаю, что в течение двух-трех недель эти вакансии будут заполнены», - сказал И.ВАКАРЧУК.
При этом министр подчеркнул, что эту информацию министерству перед началом учебного года передали местные органы власти.
Справка УНИАН. В соответствии с данными Министерства образования и науки Украины, в этом году учебный процесс в общеобразовательных учебных заведениях будут обеспечивать почти 486 тысяч педагогических работников, около 48 тысяч – в области профессионально-технического образования.