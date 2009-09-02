В Украине почти полмиллиона педагогов, но 130 вакансий еще есть

Министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК заявляет об отсутствии дефицита педагогических кадров в системе образования Украины в новом учебном году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ВАКАРЧУК сообщил на пресс-конференции в Киеве.

«На сегодня у нас в стране 130 вакансий, но я думаю, что в течение двух-трех недель эти вакансии будут заполнены», - сказал И.ВАКАРЧУК.

При этом министр подчеркнул, что эту информацию министерству перед началом учебного года передали местные органы власти.

Справка УНИАН. В соответствии с данными Министерства образования и науки Украины, в этом году учебный процесс в общеобразовательных учебных заведениях будут обеспечивать почти 486 тысяч педагогических работников, около 48 тысяч – в области профессионально-технического образования.