Швейцарские банки сдали своих вкладчиков

Франция получила данные о 3 000 человек, имеющих счета в трех швейцарских банках, заявил министр бюджета Франции Эрик Вэрт в интервью газете Journal de Dimanche. По его словам, значительное число этих людей "с большой степенью вероятности" скрывают доходы от казны. Активы всех подозреваемых Вэрт оценил примерно в 3 млрд евро. Большую часть информации о 3 000 клиентов правительству добровольно предоставили два швейцарских банка, работающих во Франции, остальную налоговые власти собрали самостоятельно.

Вэрт призвал уклонистов урегулировать отношения с бюджетом до конца года, в противном случае их привлекут к ответственности. Тем, кто согласится уплатить налоги, не следует рассчитывать на амнистию, предупредил Вэрт: "Они должны полностью погасить задолженность перед правительством".

Швейцария пытается улучшить отношения с другими странами после того, как в этом году Организация экономического сотрудничества и развития включила ее в так называемый серый список налоговых офшоров. На прошлой неделе Швейцария подписала соглашение о предоставлении с января 2010 г. информации о клиентах своих банков по запросу налоговых органов Франции. Ранее в августе UBS при посредничестве правительства Швейцарии заключил мировое соглашение с Налоговым управлением США (IRS), которое требовало назвать ему имена 52 000 клиентов банка. UBS выдаст США имена 4 450 клиентов, еще 5 000 имен IRS рассчитывает получить по программе амнистии.

Топ-менеджеры швейцарских банков пока достаточно оптимистично смотрят на свое положение. "Мы находимся в очень неприятном положении, но самое главное — мы не пойдем на компромисс в том, что касается банковской тайны".

У Себастьяна Прото, руководителя аппарата министерства бюджета Франции, другое мнение: "Мы получаем все больше и больше информации (об уклонистах), их защита рушится. Банковская тайна перестает быть тайной".

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