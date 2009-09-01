С сегодняшнего дня начинает действовать приказ Министерства образования и науки России, который устанавливает перечень словарей и справочников. Эти издания содержат нормы современного русского языка. Как отмечает агентство Росбалт, согласно этим книгам, сказать «вкусное кофе» — отныне не ошибка. Также допускаются ударения дОговор и йогУрт. По срЕдам и средАм — теперь равноценные варианты, а слово «Интернет» предлагается писать с большой буквы. Ученые лингвисты поясняют, что язык — это живая система, которая постоянно меняется. Официально установленные нормы обычно не поспевают за этим развитием. Но если бы все новые веяния тут же фиксировались в словарях, то следующее поколение с трудом понимало бы предыдущее.

Эхо Москвы