Половина Полтавы сидит без света
17:10, 31 августа 2009Общество
1110 0
Авария на электромагистрали
Половина Полтавы из-за аварии на электромагистрали осталось без света
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Полтаваоблэнерго».
По их данным, сегодня после обеда из-за погодных условий (гроза) была выведена из строя магистральная подстанция мощностью 330 КВт, принадлежащая НЭК "Укрэнерго", которая расположена в селе Щербани.
«Через эту подстанцию питается вся Полтава. Мы сразу же начали задействовать резервные линии. Пытаемся, чтобы как можно быстрее город снова был со светом», - сообщил УНИАН представитель пресс-службы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter