Половина Полтавы сидит без света

Половина Полтавы из-за аварии на электромагистрали осталось без света

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Полтаваоблэнерго».

По их данным, сегодня после обеда из-за погодных условий (гроза) была выведена из строя магистральная подстанция мощностью 330 КВт, принадлежащая НЭК "Укрэнерго", которая расположена в селе Щербани.

«Через эту подстанцию питается вся Полтава. Мы сразу же начали задействовать резервные линии. Пытаемся, чтобы как можно быстрее город снова был со светом», - сообщил УНИАН представитель пресс-службы.