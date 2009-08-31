Часть киевлян уже сегодня может остаться без воды

Киевляне, проживающие на верхних этажах домов, сегодня могут остаться без холодной воды из-за конфликтной ситуации при расчетах между “Киевэнерго” и “Киевводоканалом”.

Как отмечается в информации, обнародованной на официальном сайте “Киевэнерго”, компания направила официальное сообщение ОАО «АК «Киевводоканал» об отключении с 31 августа насосного оборудования компании для повышения давления холодной воды.

Как отмечают в “Киевэнерго”, основанием для отключения является отказ “Киевводоканала” продлевать договор о предоставлении услуг по подкачке холодной воды, нежелание подписывать акты о ранее предоставленных услугах, а также задолженность в сумме более 50 млн. грн.

У “Киевводоканала” было достаточно времени для приведения документов об использовании насосов в соответствие с законами и для обсуждения вариантов погашения задолженности в 50 млн. грн. Поскольку со стороны “Киевводоканала” за три недели не было сделано никаких шагов, это означает, что компания либо не хочет работать в рамках закона, либо услуга по подкачке холодной воды ей не нужна», - заявил председатель правления АК «Киевэнерго» Эдуард СОКОЛОВСКИЙ.

“Киевэнерго” напоминает, что предупреждение о невозможности бесплатно и безосновательно использовать насосное оборудование для повышения давления холодной воды для потребностей “Киевводоканала” энергокомпания озвучила 5 августа и предоставила отсрочку до 18 августа для принятия решения о заключении договора об эксплуатации.

Кроме того, в энергопоставляющей компании заметили, что «все долги “Киевводоканала” перед “Киевэнерго” подкреплены судебными решениями и является законными требованиями одного субъекта хозяйствования к другому”.

Э.СОКОЛОВСКИЙ также отметил, что компания “не имеет никаких отношений с населением относительно поставки воды, поэтому о том, как без насосов, за которые не хочется платить, придется подавать воду на верхние этажи, должны думать руководители “Киевводоканала”.

“Киевэнерго” утверждает, что услугу по подкачке воды, которая позволяет жильцам верхних этажей получать холодную воду, обязан оплачивать “Киевводоканал”. Ежемесячно “Киевэнерго” тратит более 1 млн. грн. на поддержание инфраструктуры по подкачке холодной воды в интересах “Киевводоканала”.

“Отключение насосного оборудования, которое без договорных отношений эксплуатирует “Киевводоканал”, и отказывается оплачивать эти услуги, не противоречит законодательству Украины, ответственность за последствия для потребителей несет компания-должник”, - подчеркивается в сообщении “Киевэнерго”.

Как информируют в энергокомпании, с 2006 года “Киевводоканал” настаивает на отсутствии между ним и “Киевэнерго” договорных отношений относительно предоставления услуг по повышению давления холодной воды. Однако такая позиция водоканала является неправомерной ввиду того, что своим постановлением от 15 января 2009 года Верховный Суд Украины оставил в силе судебные решения по делу № 6/582-42/258, которыми установлен факт действия (действительности) договора № 1 от 01.06.2005 о предоставлении услуг по повышению давления холодной воды, заключенного между “Киевэнерго” и “Киевводоканалом”. Суд также обязал «Киевводоканал» предоставить “Киевэнерго” предусмотренные договором документы для определения объема и стоимости по договору услуг за период с 1 января 2006 года по 9 октября 2007 года.

Однако, как заявляют в “Киевэнерго”, до сих пор судебные решения “Киевводоканалом” не выполнены, документы не предоставлены, а расчеты не проведены.

Кроме того, в энергокомпании информируют, что о действии договора дополнительно свидетельствует недавно принятое (24.07.2009) Хозяйственным судом города Киева решение по делу №6/444, которым “Киевводоканалу” отказано в удовлетворении его иска к «Киевэнерго» об установлении факта прекращения действия договора о предоставлении услуг по повышению давления холодной воды на основании его действия.

В ответ на заявление АК «Киевэнерго» о прекращении с 31 августа энергообеспечения насосов подкачки воды в случае неуплаты ОАО «АК «Киевводоканал» 47 млн. 696 тыс. грн. пресс-служба ОАО «АК «Киевводоканал» заявила: “Вопрос задолженности ОАО «АК «Киевводоканал» перед АК «Киевэнерго» лежит вне правового поля, и не может быть решен иначе как в судебном порядке”.

«Киевводоканал» настаивает, что 5 марта этого года Хозяйственный суд Киева подтвердил решение Хозяйственного суда столицы от 24 июля 2008 года и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 26 ноября 2008 года о беспочвенности исковых требований АК «Киевэнерго» к ОАО «АК «Киевводоканал», а, следовательно, опроверг факт существования долга «Киевводоканала» перед «Киевэнерго» за обслуживание водонапорных агрегатов.

Кроме того, “Киевводоканал” настаивает, что, в соответствии с порядком формирования тарифов на услуги ЖКХ, расходы на повышение давления воды в многоэтажных домах являются составляющей тарифа на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий.

“Таким образом, причина отключения многоэтажных жилых домов от водоснабжения из-за долгов ОАО «АК «Киевводоканал» не соответствует действительности, а сам факт угроз должен рассматриваться в прокуратуре г. Киева”, - заявляют в “Киевводоканале”.