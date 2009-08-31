В Запорожье «распилили» 4 миллиона из госбюджета

Сотрудники управления Госслужбы по борьбе с экономической преступностью Запорожского главка милиции выявили факт присвоения 4 млн. грн., выделенных из государственного бюджета в рамках программы поддержки молодежного строительства.

Как сообщили УНИАН в ГУ МВД Украины в Запорожской области, одно из местных обществ с ограниченной ответственностью получило 4 млн. грн. бюджетных средств на завершение строительства жилого дома для молодых семей. Несмотря на то, что средства были получены в полном объеме, работы фактически выполнены не были.

На сегодняшний день собранные материалы дела переданы в прокуратуру.

По факту присвоения, растраты имущества в особо крупных размерах или завладения им путем злоупотребления служебным положением возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Ведется следствие.