Катерина Ющенко сменила дизайнера (фото)

Недавно на параде к Дню независимости Катерина Ющенко показалась в белом платье с фиолетовыми и розовыми узорами - творении молодого дизайнера Олеси Телиженко, которая также разработала наряды для ее дочерей Софии и Христины и сорочку для маленького Тараса.

Как рассказала газете "Сегодня" сама Олеся, платье она шила специально для молитвы в Софийском соборе и парада. «Мы его обсудили еще за полгода до мероприятия, а на саму работу ушло два месяца», - сообщила дизайнер. По словам Телиженко, супруга президента впервые шьет у нее наряд. Но среди клиентов молодого дизайнера - старшая дочь президента Виталина, секретарь СНБО Раиса Богатырева, замглавы Секретариата президента Марина Ставнийчук.

Во что президентской семье обошлась обновка, дизайнер не признается. В бутиках цены на ее вещи колеблются от 1 до 8 тыс. грн.

А вот на приеме в заповеднике София Киевская первая леди была в платье из серебристого шелка от своего любимого дизайнера Роксоланы Богуцкой (фото слева). Ее вещи стоят намного дороже Телиженко, в среднем 2-3 тыс. евро.