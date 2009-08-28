Милиция задержала 5 участников беспорядков на рынке «Северный»

Одесская милиция уже задержала пятерых участников беспорядков на рынке «Северный».

Об этом сегодня сообщил УНИАН руководитель Центра общественных связей Управления МВД в Одесской области Владимир ШАБЛИЕНКО.

По его словам, задержанному предпринимателю с рынка «Куяльник» Леониду ЛАВРИКОВУ, который был одним из зачинщиков беспорядков на рынке «Северный», предъявлено обвинение и возбуждено уголовное дело по факту поджога административного здания рынка, злостного хулиганства и сопротивления сотрудникам правоохранительных органов.

В.ШАБЛИЕНКО уточнил, что «два постановления о возбуждении этих уголовных дел, согласно признакам ст. 194 (поджог) и ч.3 ст. 296 (злостное хулиганство) Уголовного кодекса Украины, вынес следователь Суворовского райотдела милиции Одессы».

Кроме того, добавил В.ШАБЛИЕНКО, за хулиганство и участие в беспорядках на рынке «Северный» задержан предприниматель этого же рынка. Ведется также расследование дела, возбужденного против трех охранников директора рынка «Северный» Дмитрия НАЗАРОВА, которых подозревают в совершении хулиганских действий.

В связи с задержанием зачинщиков и участников беспорядков, жертвами которого стали также офицеры милиции, около полусотни предпринимателей совместно с активистами партии «Родына», в частности, членом политсовета партии Сергеем БОВБАЛАНОМ, пикетировали сегодня здание прокуратуры Одесской области. Они заявляли, что милиция нарушает закон, привлекая к ответственности невиновных граждан.

К участникам акции вышли прокурор области Василий ПРИСЯЖНЮК и его заместитель Михаил ЧЕРНЫЙ. По словам В.ПРИСЯЖНЮКА, в облпрокуратуре создана рабочая группа во главе с М.ЧЕРНЫМ, которой поручено изучить законность действий сотрудников милиции, обеспечивавших 21 августа правопорядок на рынке «Северный», а также сотрудников, расследующих четыре уголовных дела.

Как сообщал УНИАН, 21 августа предприниматели, работающие на рынке «Северный», отказались платить арендную плату за торговые павильоны. Вследствие конфликта произошли потасовки предпринимателей с охранниками рынка, был подожжен рабочий кабинет директора рынка.

По словам руководителя Одесского горуправления милиции Э.ДОБРЫНИНА, беспорядки и драку спровоцировала одна из политических сил, в результате пострадали как предприниматели и охранники директора частного предприятия, так и два сотрудника милиции.

После драки группа предпринимателей блокировала в течение шести часов одну из наиболее важных городских магистралей – 6-полосную Николаевскую дорогу, соединяющую центр Одессы с 300-тысячным спальным жилмассивом Котовского. Магистраль разблокировали, когда в 21.00 к участникам акции прибыл член политсовета партии «Родына» Сергей БОВБАЛАН.

Партия выступила с заявлением в защиту предпринимателей рынка «Северный».