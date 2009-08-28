От гриппа A/H1N1 в мире уже умерли более 2,8 тыс. человек

От гриппа A/H1N1 в мире скончалось более 2,8 тыс. человек.

Об этом сообщает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

«На 28 августа с учетом данных региональных бюро ВОЗ, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболеваний людей, вызванных вирусом A/H1N1-2009 в мире составляет 256 337, включая 2 851 случай с летальным исходом», говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на 26 августа число заболевших гриппом A/H1N1 в России возросло до 211 человек.

Сегодня в Израиле от гриппа A/H1N1 скончалась гражданка России.