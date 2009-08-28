Государственный долг Украины в июле увеличился на 16%

Государственный долг Украины в июле 2009 года увеличился на 16% и составил 33,262 млрд. долл., или 256 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

«На протяжении января-июля 2009 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 66,639 млрд. грн. (35,18%), в основном за счет получения второго и третьего траншей кредитной линии МВФ в рамках общей программы “стенд-бай” в объеме 4 млрд. СПЗ (специальные права заимствований), превышения выпуска ОВГЗ над их погашением и предоставления государственных гарантий за отчетный период», - говорится в сообщении.

При этом в Минфине отмечают, что государственный внешний долг увеличился на 35,148 млрд. грн. (40,86%), государственный внутренний долг увеличился на 19,115 млрд. грн. (42,79%).

Гарантированный государством долг Украины увеличился на 12,377 млрд. грн. (21,08%), что связано с предоставлением государственных гарантий в соответствии со статьей 14 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».