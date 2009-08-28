Собрание акционеров «Укртатнафты» не состоялось

Собрание акционеров ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.), назначенное на 28 августа, не состоялось из-за отсутствия кворума.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил исполняющий обязанности заместителя председателя правления по правовым вопросам «Укртатнафты» Валерий КОРНЕЛЯК.

По его словам, для участия в собрании акционеров прибыли представители только одного акционера – ООО «Корсан», которому принадлежит около 20% акций предприятия.

«Прибыли только представители «Корсана». «Нафтогаз Украины» и татарстанские акционеры не прибыли для участия в собрании», - сказал он.

При этом В.КОРНЕЛЯК отметил, что была открыта процедура регистрации акционеров для участия в собрании, на которой присутствовал представитель Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Он также напомнил, что инициатором проведения собрания акционеров была НАК «Нафтогаз Украины» и, по его словам, «не понятно, почему представители компании не прибыли для участия в собрании акционеров «Укртатнафты».

Как сообщал УНИАН, «Укртатнафта» планировала 28 августа провести собрание акционеров, на котором рассмотреть вопрос о распределении прибыли по итогам деятельности в 2006-2008 годах; о смене председателя и членов наблюдательного совета и правления; о выплате дивидендов по результатам деятельности компании в 2004-2005 годах в соответствии с решением собрания акционеров от 25 октября 2006 года.

Кроме того, акционеры планировали утвердить меры по стабилизации работы компании, а также программы реконструкции целостного имущественного комплекса по переработке нефти.

27 августа НАК «Нафтогаз Украины» заявила, что считает нецелесообразным свое участие в общем собрании акционеров «Укртатнафты». Компания отказалась от участия в собрании акционеров «Укртатнафты» до принятия судами соответствующих решений относительно законности проведения аукциона по продаже спорных 18,3% акций ЗАО «Укртатнафта» и вступления в силу данных решений согласно законодательству Украины.

27 июня 2009 года ООО «Корсан» приобрело на аукционе за 2,1 млрд. грн. 18,296% акций ЗАО «Укртатнафта». Стартовая цена составляла 1,5 млрд. грн.

Ранее Хозяйственный суд Полтавской области вынес решение, согласно которому ЗАО «Укртатнафта» обязано реализовать 18,296% акций своим акционерам.

До этого данный пакет акций принадлежал американской компании SeaGroup Internacional и швейцарской компании AmRuz Trading. Акции были выкуплены ими при создании СП в интересах соучредителей из Татарстана – компании «Татнефть» и правительства Республики Татарстан. Однако в 2009 году Высший хозсуд Украины признал покупку ценных бумаг этими офшорными компаниями неправомерной. Основанием для решения послужило то, что внесенные в счет оплаты векселя не были погашены компаниями в установленный законом срок.

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) создано в 1994 году в соответствии с указом Президента Украины. Является крупнейшим в Украине нефтеперерабатывающим предприятием.

Крупнейшими акционерами ЗАО «Укртатанфта» являются НАК «Нафтогаз Украины», ОАО «Татнефть» (РФ) и ООО «Корсан».