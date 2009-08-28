Украина сегодня пополнит свои золотовалютные резервы на $1,5 млрд.

Международный валютный фонд проводит сегодня дополнительное размещение своей валюты - специальных прав заимствования (SDRs) - среди своих 186 членов на общую сумму 250 млрд. долларов. Об этом говорится в сообщении директора департамента внешних связей МВФ, размещенном на официальном сайте МВФ.

Украина, в соответствии с ее квотой в Фонде, получит сегодня в свои золотовалютные резервы 1 млрд. 589 млн. долларов.

9 сентября запланировано доразмещение специальных прав заимствования, в пределах которого Украина получит еще 456 млн. долларов.

В соответствии со Статьями Соглашений МВФ, эти средства, которые являются частью уставного фонда МВФ, только формально являются обязательствами страны-члена Фонда. Начисление процентов на эти средства начинается только тогда, когда они начинают расходоваться.

Третьего сентября с.г. исполняется 17 лет, с тех пор, как Украина присоединилась к МВФ.