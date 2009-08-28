Таможенники задержали благоухающую контрабанду

Хризантемы, лилии, эустомы и альстромерии (в целом - 80 кг), а также 320 кг декоративных листьев для украшения букетов задержали сотрудники Ягодинской таможни.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, цветы следовали из Нидерландов. Для таможенного контроля инспекторам таможни были представлены документы, в которых значилось, что в Украину ввозится товар — 26,5 тысяч хризантем. Однако при проведении таможенного контроля автомобиля «Мерседес» таможенники установили, что в действительности в автомобиле находятся намного больше цветов, чем было указано в таможенной декларации. Так, предприниматель «забыл» о 96,5 тысячах хризантем, 25 кг альстромерий, 30 кг лилий, 25 кг эустом, а также о 320 кг декоративных листьев на общую сумму 414 тыс. грн.

Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил по признакам ст.340 Таможенного кодекса Украины (недекларирование товаров). Последующую судьбу цветов решит суд.